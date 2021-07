Senatorowie USA w liście apelują do prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o nowelizację dotyczącą reprywatyzacji

We wtorek 12 senatorów USA, którzy pochodzą zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Partii Republikańskiej wystosowało list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy. Politycy apelują w nim o doprowadzenie do wycofania lub zawetowanie noweli kodeksu postępowania administracyjnego.

"Zdecydowanie uważamy, że to prawo znacznie zwiększyłoby istniejące trudności, które uniemożliwiają ofiarom i ich rodzinom ubieganie się o zwrot i rekompensatę za mienie bezprawnie zabrane im przez nazistowskie Niemcy i komunistyczny rząd Polski" - napisali w liście senatorowie.

Pod listem podpisał się Marco Rubio, były kandydat w republikańskich prawyborach prezydenckich, a także Tammy Baldwin, James Lankford, Jacky Rosen, Cindy Hyde-Smith, Dianne Feinstein, Cory Booker, Catherine Cortez Masto, Bob Casey, Ron Wyden, Sherrod Brown i Chris Coons.

Rubio i Baldwin to autorzy ustawy JUST Act, która zobowiązała Departament Stanu do przedstawienia raportu nt. problemów ze zwrotem mienia w Polsce i innych krajach.