"Senatorowie trzymają nas jak zakładników". Mocne słowa trenera NBA po strzelaninie w Teksasie

Według rzecznika Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do co najmniej 19 dzieci i dwóch dorosłych. Nie żyje również 18-letni podejrzany, uczeń liceum w Uvalde, który wszedł do szkoły podstawowej z bronią palną, prawdopodobnie karabinem - poinformował Gubernator stanu Greg Abbott.

- Kiedy zamierzamy coś zrobić? - krzyknął Kerr, uderzając pięściami w stół.

- Jestem zmęczony. Jestem zmęczony ciągłym stawaniem tutaj i składaniem kondolencji zdruzgotanym rodzinom, które tam są. Jestem zmęczony, przepraszam, przepraszam, jestem zmęczony chwilami ciszy. Dość! - apelował 8-krotny mistrz NBA.