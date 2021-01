Senator KO przechodzi do Szymona Hołowni. Ruch Polska 2050 będzie miał swojego przedstawiciela w Senacie

Jak podaje Onet, w ostatnich tygodniach Szymon Hołownia kilkukrotnie zapowiadał, że kolejny parlamentarzysta dołączy do jego ruchu. Nie wspominał o konkretnym nazwisku, ale tuż przed weekendem nieco więcej szczegółów zdradził Michał Kobosko, wiceprezes stowarzyszenia Polska 2050.

Onet dowiedział się nieoficjalnie, że będzie to Jacek Bury, senator z Lublina. Opuści klub parlamentarny KO i będzie senatorem niezrzeszonym.

Jacek Bury nie należy do żadnej partii, a w wyborach parlamentarnych startował z list Koalicji Obywatelskiej. W przeszłości szefował lubelskim strukturom Nowoczesnej. Po zdobyciu mandatu Bury dołączył do klubu KO, jednak nie szczędził krytyki działaczom opozycji. Jak podaje Onet, Jacek Bury doniósł do prokuratury na Przemysława Czarnka, gdyż jego zdaniem, gdy obecny minister edukacji był wojewodą lubelskim, mógł dopuścić się do korupcji obiecując radnym sejmiku medale za walkę z LGBT przed głosowaniem. Bury uczestniczył także w strajku przedsiębiorców w maju 2020 r.

Źródło: Onet