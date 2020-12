Senator Jan Maria Jackowski krytycznie o rządzie PiS. "Od rekonstrukcji brakuje sukcesów". Odejdzie z klubu?

Wiele wskazuje na to, że senator Jan Maria Jackowski przestanie wkrótce być członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Polityk wdał się w czwartej w utarczkę słowną z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim, a w piątek skrytykował postawę rządu PiS.

Wszystko zaczęło się od ustawy wprowadzającej jednorazowo niedzielę handlową 6 grudnia. Za takim projektem głosowało 86 senatorów, ale kilku członków klubu PiS było przeciwnych. Wśród nich znajdował się senator Jan Maria Jackowski, który przed głosowaniem złożył dodatkowo poprawkę, anulującą zapisy nowelizacji. Jackowski nie chciał wprowadzania dodatkowej niedzieli handlowej "za pięć dwunasta". Stwierdził, że byłoby to niepoważne działanie, ponieważ rząd nie tak umawiał się z obywatelami i przedsiębiorcami. Terlecki o Jackowskim: To szkodnik Postawa senatora rozzłościła wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Wicemarszałek Sejmu w rozmowie z dziennikarzami nie szczędził słów krytyki pod adresem partyjnego kolegi. - Prawdę mówiąc, to już mi ręce opadają. Nie wiem, czy dywanik cokolwiek pomoże. On jest tutaj, co tu dużo mówić, szkodnikiem - powiedział Terlecki. Na pytanie dziennikarzy, czy widzi miejsce dla Jana Marii Jackowskiego w klubie PiS Terlecki odparł: Coraz mniej widzę.

Z kolei zdaniem senatora Jackowskiego, to wicemarszałek Sejmu prezentuje karygodną postawę, za co powinien zostać odwołany ze stanowiska. - Ubolewam, że pan marszałek Terlecki, zamiast dobrze zarządzać klubem, zajmuje się recenzowaniem i atakowaniem mojej osoby. Za to, że bronię wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości przed wyborcami. Piętnuję te działania, które są sprzeczne z moim programem i z tym, co deklarowali nasi liderzy. Jeżeli za to jestem prześladowany, to mogę powiedzieć w ten sposób, że w moim głębokim przekonaniu, jako osoby, która od lat siedzi w polityce, pan marszałek powinien zostać odwołany ze stanowiska wicemarszałka Sejmu i szefa klubu - powiedział senator Jackowski. Jackowski: Od rekonstrukcji rząd nie ma sukcesów W piątek rano senator skrytykował w TVN24 politykę rządu.

- Widać wyraźnie, że w zasadzie od rekonstrukcji rządu trudno powiedzieć, żeby rząd miał jakieś spektakularne, wielkie sukcesy. Wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że sytuacja nie jest aż taka pozytywna. Sądzę, że to jest czas na bardzo poważną dyskusję wewnętrzną, co należy poprawić, co należy zmienić. Do czasu, dopóki taka dyskusja się nie odbędzie, a moim zdaniem ona jest nieunikniona, nie będę podejmował żadnych decyzji. Zostałem wybrany z list PiS, chcę być w klubie PiS, ale chcę też, by nasz obóz polityczny realizował program, którym wygrywał wybory - powiedział.

Jan Maria Jackowski dodał, że "ma nadzieję, iż nastąpi korekta i powrót na właściwy kurs". - Zawsze broniłem programu PiS. Co więcej, jeżeli krytykowałem obóz Zjednoczonej Prawicy, to w sytuacjach, kiedy następowało odejście od programu czy deklaracji moralnych naszych liderów. Przypomnę chociażby, że krytykowałem nepotyzm, nieuzasadnione zarobki współpracowników prezesa NBP, wypowiadałem się krytycznie o piątce dla zwierząt, która absolutnie jest sprzeczna z naszym programem i skonfliktowała nas z wsią. Wypowiadam się krytycznie o 6 grudnia, dodatkowej niedzieli, ponieważ złamało to porozumienie z „Solidarnością” - stwierdził w TVN24. Jackowski oświadczył też, że nigdy nie był członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, więc największa potencjalna kara, jaka może go dotknąć, to wykluczenie z klubu parlamentarnego.

