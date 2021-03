Senator Jacek Bury zakażony koronawirusem. Jak się czuje?

Jak informuje Onet, 1 marca senator Jacek Bury odebrał pozytywny wynik testu na koronawirusa. W poście na Facebooku przekazał, jak się czuje.

Samopoczucie całkiem dobre, a objawy zbliżone do przeziębienia, ale wiadomo, że nie można ich lekceważyć – napisał Jacek Bury.

Senator poinformował też, że jest dostępny on-line.

Onet przypomina, że senator ruchu Polska 2050 w ostatnich dniach prowadził kampanię skierowaną do sumień prokuratorów, a związaną z publikacją portalu ujawniającą polecenia wysłane do wszystkich prokuratorów regionalnych. Znalazły się w nich zalecenia dla śledczych, by wobec wznawiających działalność przedsiębiorców stosowali przepisy, których złamanie grozi karą do ośmiu lat więzienia.

W odpowiedzi na to z inicjatywy senatora Burego po ulicach Lublina poruszało się auto z lawetą, na której znajdował się baner z hasłem: "Nie ukradłem 70 mln zł. Nie molestowałem dzieci. Nie robiłem wałów na respiratorach. Prokuratorze, nie zamykaj mnie za to, że chcę uczciwie pracować".

Źródło: Onet