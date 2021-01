Senator Jacek Bury przechodzi do partii Polska 2050 Szymona Hołowni

- W styczniu dołączy do nas kolejny parlamentarzysta, z czego się bardzo cieszymy, bo to bardzo fajny człowiek - ogłosił niedawno Szymon Hołownia w Radiu Plus. W rozmowie Hołownia nie zdradził, skąd przywędruje parlamentarzysta, ale wykluczył Lewicę.

Początkowo sądzono, że Polska 2050 zyska kolejnego - po Hannie Gill-Piątek - posła, ale wiceprezes stowarzyszenia Polska 2050 Michał Kobosko sprecyzował, że będzie to senator.

- Tym razem to nie będzie przedstawiciel Sejmu ale Senatu Rzeczpospolitej. Będziemy już obecni i w Sejmie i w Senacie. To polityk, który nie należy do żadnej partii - powiedział Kobosko w piątek w TVN24.

Teraz okazuje się, że do Polski 2050 dołączy senator Jan Bury, który do tej pory był bezpartyjnym senatorem, ale do Izby Wyższej dostał się z list Koalicji Obywatelskiej. Informację podał nieoficjalnie Onet, natomiast w poniedziałek Bury ma wystąpić na konferencji prasowej z Hołownią i potwierdzić swoją decyzję.