Senator Jacek Bury łączy siły z Szymonem Hołownią. „Polska 2050 uzyskuje sprawczość w Senacie”

Senator Jacek Bury odszedł z klubu Koalicji Obywatelskiej. Na wspólnej konferencji z Szymonem Hołownią oświadczył, że rozpoczyna współpracę z ruchem Polska 2050 jako senator niezrzeszony.

Szymon Hołownia przekonywał na konferencji w Senacie, że Jacek Bury to człowiek, który „ma w genach chęć zwyciężania”. - Cieszę się, że witamy Jacka na pokładzie. Ale to nie koniec niespodzianek na ten tydzień – mówił.

Podkreślił, że ma nadzieję, iż senator „dołączy w niedługim czasie do naszej reprezentacji parlamentarnej, która wiem, że niebawem przybierze postać klubu parlamentarnego”. - Bycie w opozycji, to nie jest ciepła opozycyjna posada, to nie jest umówienie się na cztery lata krytykowania rządu, żeby później odnowić do tego mandat. Bycie opozycją wobec rządu, to walka, to nieustanny bój o to, żeby zyskać odpowiedzialność za los obywateli, za sprawy Rzeczpospolitej – mówił Hołownia. - Liczę na to, że z Jackiem Burym będzie nam w tej drodze łatwiej – dodał.

Z kolei senator Jacek Bury podkreślił, że „polityka to służba publiczna, w której powinny znajdować się osoby, które odniosły sukces zawodowy i są niezależne”. - Polska 2050 dzisiaj, dzięki mojej osobie, uzyskuje sprawczość w Senacie. A ja dołączam do ugrupowania w ramach ścisłej współpracy. Mamy podobne wartości i zasady. Ta współpraca będzie owocna, posłuży Polsce i obywatelom – mówił. - Chcę przekonać Polaków, że zmiana na lepsze jest możliwa. Nie boimy się wygrać wyborów. Nie boimy się odpowiedzialności – dodał polityk. Bury: Nie musimy być zakładnikami partii Jacek Bury wydał również oświadczenie w mediach społecznościowych. „Polityka to służba publiczna i powinny znaleźć się w niej osoby które osiągnęły sukces zawodowy, są niezależne, potrafią współpracować i chcą służyć swoim doświadczeniem obywatelom aby poprawić ich codzienny byt. Tymi zasadami kieruje się sprawując mandat senatora” – napisał.

Senator wskazał, że jeśli zamkniemy się na innych i skupimy na swoich wewnętrznych sporach niczego nie osiągniemy oraz zaczniemy „popełniać błędy i zgasimy światło nadziei naszych wyborców - że możemy odsunąć PiS od władzy”.

„Z tą władzą da się wygrać, ale nie zrobimy tego jeśli będziemy z nimi handlować ws. podwyżek dla parlamentarzystów. Nie zrobimy tego jeśli będziemy tylko reagować i odpowiadać na ich złą politykę. Musimy myśleć o inicjatywach i współpracy z każdym kto chce zmiany w Polsce. Nie możemy się bać przejąć władzę po PiS” - przekonywał. Jak dodał swoją decyzją chce „zamanifestować, że nie musimy być zakładnikami partii”. „Możemy być ludźmi niezależnymi, którzy współpracują z każdym kto stoi po stronie demokratycznej opozycji. Wierzę, że jest to możliwe. Dziś podejmuję współpracę z Ruchem Szymona Hołowni, bo to jest kontynuacja tego co zacząłem w 2019 roku kiedy w wyborach otrzymałem poparcie PSL, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Ruchów Miejskich. Do takiej polityki mi najbliżej - polityki współpracy i czynów, a nie trwania. Uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o większość opozycji w Senacie. Nic się w tej sprawie nie zmienia, moje wartości takie jakie walka o praworządność, demokracja i proeuropejskość pozostają bez zmian. Będę zawsze przeciwko agresywnej i anty obywatelskiej polityce PiS” - napisał..

Zapewnił przy tym swoich wyborców - mieszkańców Lublina, że „dalej jestem z nimi i dla nich”. „Nie przechodzę z partii do partii, bo jestem i będę bezpartyjnym senatorem. Wierzę, że dzisiejsza decyzja pozwoli mi jeszcze lepiej pracować dla Was, Waszych dzieci, naszego miasta i całej Polski. Zrozumiem też jeśli będziecie mieć wątpliwości, ale zrobię wszystko żeby udowodnić Wam moją lojalność wobec Was, bo tak jak mówiłem tuż po wyborach do senatu - to nie partie i ich liderzy są moimi prezesami. Moim prezesem jesteście Wy!” - skwitował.

Galerie handlowe otwarte od 1 lutego?