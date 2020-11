Senat przyjął uchwałę wzywającą Radę Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej

Gigantyczny Antonow An 124 Rusłan lądował w nocy w Pyrzowicach. Przyleciał z Wuhan ze środkami medycznymi na zlecenie firmy Zarys

Ogromny samolot Antonow An-124 Rusłan pełen środków medycznych do walki z pandemią wylądował w poniedziałek późnym wieczorem na lotnisku w Pyrzowicach. Samolot ukraińskiej linii lotniczej Antonov Airlines przyleciał z Wuhan, przez Kazachstan i Azerbejdżan, gdzie miał postoje. To lot zorganizowany przez firmę Zarys w Zabrzu, dystrybutora i producenta takiego sprzętu, która dostarcza z Chin maseczki, kombinezony lekarskie, termometry, pulsoksymetry do szpitali w całej Polsce. Antonow odleciał z Pyrzowic do Mediolanu Malpensy 24 listopada rano.