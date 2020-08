Senat odrzucił ustawę o podwyżkach dla posłów i ministrów. Szef klubu PiS powiedział, że to oznacza koniec tego projektu

Za odrzuceniem ustawy głosowało 48 senatorów, przeciw 45. Oznacza to, że Senat podjął uchwałę o odrzuceniu projektu ustawy o podwyżkach dla polityków oraz zwiększeniu subwencji dla partii politycznych.

Ustawa przepadła głosami Platformy Obywatelskiej. Senatorowie tego ugrupowania argumentowali, że nie należy podnosić pensji politykom w sytuacji koronawirusa, kiedy wielu obywateli traci pracę lub ma obniżone pobory, a państwo musi szukać pieniędzy na zaradzenie skutkom pandemii.

To zwrot w postawie głównego ugrupowania opozycyjnego, które kilka dni temu poparło ustawę w Sejmie.

Ustawa "niemoralna"

Po głosowaniu w Senacie oliwy do ognia dodał szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, który stwierdził na konferencji prasowej, że to opozycja była inicjatorem projektu podwyżek. - Po pierwsze: inicjatorami podjęcia tego tematu była opozycja, a myśmy się na to zgodzili. Po drugie: to opozycja chciała, byśmy zrobili to teraz i by tego nie przeciągać na wrzesień. Po trzecie: to opozycja chciała, by do tej ustawy dodać kilka elementów jak trzynaste wynagrodzenie - mówił Terlecki. - Wydaje mi się, ze na tym, co zaszło dziś w Senacie ten projekt kończy swoją historię - dodał.