Senat odrzucił kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego z PiS na rzecznika praw obywatelskich. Wcześniej Sejm wybrał go na stanowisko RPO

Wróblewski stwierdził, że pierwszym zadaniem Rzecznika jest „szczególnie stanie na straży osób najsłabszych, pokrzywdzonych przez los”.- Którzy często nie z własnej winy, z racji wykształcenia, zamieszkania, braku dostępu do mediów, są wykluczeni i dyskryminowani. To w szczególności osoby chore, niepełnosprawni, seniorzy – mówił.

- Ja znam Bartłomieja wiele lat i jest to człowiek uczciwy, który ma swoje konserwatywne poglądy i on się ich nie wypiera. Nie przyszedł do Senatu mówić, że nagle zmienił swoje poglądy. Pokazał i powiedział, że ma świadomość, że te poglądy i system wartości nie jest stuprocentowy w społeczeństwie. Dlatego wyciągnął rękę i zaproponował, aby zastępcy RPO to były osoby o poglądach nie konserwatywnych - zapewniał senator PiS Krzysztof Mróz.

- Ktoś, kto jest tak bardzo przywiązany do nauczania swojego Kościoła, że chce przerzucać to na zapisy w Kodeksie karnym, nie powinien bronić praw obywatelskich - mówił z kolei Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z PSL-Koalicji Polskiej.

- Mamy do czynienia z człowiekiem świetnie przygotowanym wykształconym, o bardzo wysokiej kulturze i wrażliwości. O wielkim wyczuleniu osób najbłahszych, wykluczonych. O tym, czy RPO jest polityczny, czy nie, decyzje ten moment, kiedy obejmuje urząd i realizuje ten urząd - to głos wicemarszałka Senatu Marka Pęka z PiS.

Tej ostatniej nie spodobało się postępowanie parlamentarzystów Platformy podczas głosowania na proponowanego przez Lewicę Ikonowicza.

Gdy przyszło do głosowania nad jego kandydaturą większość polików PO wytrzymała się od głosowania (podobno mieli takie rekonfederacje), ale aż dziewięcioro zagłosowało przeciw.

Lewica zarzuca PO hipokryzję. - Platforma wciąż gada o współpracy na opozycji, ale to fejk. Wraz z PiS-em zagłosowała przeciw Piotrowi Ikonowiczowi - najpopularniejszemu kandydatowi społecznemu na RPO. Lewica bez problemu poparła prof. Patyrę. Platformo! Więcej klasy, mniej hipokryzji i ściemniania – zaapelowała do posłów PO parlamentarzystka Lewicy Wanda Nowicka.

PO odpowiada: Ikonowicz zbyt kontrowersyjny

Lider PO Borys Budka oświadczył, że Piotr Ikonowicz „w swoich poglądach bardzo kontrowersyjnych, nie uzyskał akceptacji zdecydowanej większości klubu, chociażby tym, w jaki sposób wypowiadał się o aneksji przez Rosję Krymu”. - To są rzeczy niedopuszczalne. Jeżeli ktoś nie rozumie podstawowych praw w prawie międzynarodowym, to nie byłby dobrym rzecznikiem. On chwalił tę aneksję Krymu. Nie widział problemu w ataku PiS na niezależny wymiar sprawiedliwości – mówił w Polskim Radiu.

Dodał, że PO była, jest i pozostanie w centrum polskiej sceny politycznej. - To, że atakują nas zarówno ci z prawa i z lewa, to tylko potwierdza tę tezę – stwierdził.