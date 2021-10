Senat nie zajmie się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu marszałka Grodzkiego Lidia Lemaniak

fot. Adam Jankowski

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował prokuraturę regionalną w Szczecinie, że postanowił pozostawić wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego, bez biegu. Wicemarszałek Borusewicz uzasadnił to tym, iż „nie został on poprawiony, o co wnioskował Senat”.