Senat nie uchyli immunitetu Grodzkiemu. Karczewski: PO doprowadza do rozboju w biały dzień

**„Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz w piśmie z dnia 19 października 2021 r. skierowanym do Prokuratora Regionalnego w Szczecinie za pośrednictwem Prokuratora Generalnego poinformował, że na podstawie art. 7c ust. 1a w zw. z art. 7b ust. 4 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799) w konsekwencji niepoprawienia wniosku o uchylenie immunitetu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego we wskazanym zakresie postanowił pozostawić wniosek z dnia 17 marca 2021 r., uzupełniony wnioskiem z dnia 23 kwietnia 2021 r. bez biegu” – napisano w komunikacie CIS.

Zdaniem Stanisława Karczewskiego „Platforma Obywatelska doprowadza do rozwoju w biały dzień”. – Sam wicemarszałek Borusewicz zdecydował o tym, o czym powinien zdecydować Senat, jeśli już sam marszałek Grodzki nie chce podjąć honorowej decyzji – powiedział.

W ocenie senatora PiS, gdyby marszałek Grodzki miał honor i odpowiedzialność, to sam by się zrzekł immunitetu i oczyścił w sądzie. – Tak powinien postąpić człowiek, który ma honor – dodał. Zdaniem Stanisława Karczewskiego „wicemarszałek Borusewicz najwidoczniej kryje marszałka Grodzkiego”. – To skandal. Nikt się nie spodziewał tak kompromitującej Platformę Obywatelską decyzji – dodał.