Senat nie rozpatrzy wniosku ws. immunitetu Grodzkiego. Prokuratura Krajowa: To sabotowanie postępowania Lidia Lemaniak

10.10.2021 warszawa zostajemy w unii europejskiej - protestn/z tomasz grodzkifot. adam jankowski / polska press brak

W środę wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO) poinformował, że postanowił pozostawić wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego, bez biegu. Uzasadnił to tym, że „nie został on poprawiony, o co wnioskował Senat”. Do decyzji wicemarszałka Senatu odniosła się w czwartek Prokuratura Krajowa, która zaznaczyła, że decyzja ta jest „bezpodstawna”. „Jest kolejnym dowodem sabotowania prokuratorskiego postępowania przez Senat” – przekazała prokuratura.