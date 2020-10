Senat debatuje nad Piątką dla zwierząt. Dzień wcześniej odrzuciła ją komisja

Rolnicy zamierzają protestować 13 października. Głównie w Warszawie, ale nie tylko tam

We wtorek o godzinie 10 widzimy się w Warszawie na placu Zawiszy - ruch AgroUnia informuje o proteście tłumacząc, że rolnicy jadą do stolicy, by pokazać swoje niezadowolenie. Jednak manifestować mogą także w naszym regionie.