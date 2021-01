Selena Gomez wydała pierwszy od niemal dekady hiszpańskojęzyczny singiel „De Una Vez”

„Jestem niezmiernie dumna ze swoich latynoskich korzeni. Możliwość ponownego zaśpiewania po hiszpańsku dała mi dużo mocy. ‘De Una Vez’ to piękny hymn miłosny” - mówi Selena

W klipie, podobnie jak w piosence, pokazano drogę do osobistego uzdrowienia, wzmocnienia oraz miłości – to metaforyczny obraz osobistego oraz kreatywnego rozwoju Seleny. Nie zabrakło elementów magicznego realizmu, a wszystko sprawia wrażenie sekwencji jak ze snu.

Artystka zatrudniła także latynoskich reżyserów do klipu – duet Los Pérez, w skład którego wchodzą Tania Verduzco oraz Adrián Pérez.

Ostatni album studyjny Seleny Gomez, „RARE”, zadebiutował na szczycie Billboard 200, natomiast promujący wydawnictwo singiel „Lose You To Love Me” zapewnił artystce pierwszy numer jeden na Billboard Hot 100 w karierze. Utwór ten pokrył się platyną najszybciej ze wszystkich dotychczasowych utworów gwiazdy. Gomez można było usłyszeć gościnnie w utworze k-popowej sensacji BLACKPINK. Z „Ice Cream” wokalistki trafiły na 2. miejsce Billboard Global 200 i 6. pozycję Billboard Global Exl. US.

W 2020 Selena Gomez założyła linię kosmetyków RARE Beauty dostępną w USA, Kanadzie i Meksyku. Otworzyła także RARE Impact Fund, który ma za zadanie zebranie 100 mln dolarów na pomoc psychologiczną dla osób potrzebujących.