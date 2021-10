Selekcjoner Paulo Sousa obejrzał w akcji Matty'ego Casha, i spotkał się z tym 24-letnim obrońcą. A w piątek - ma być na... Cracovii! Adam Godlewski

Selekcjoner Paulo Sousa wziął na celownik nie tylko Matty'ego Casha, szuka także alternatywy na lewą stronę defensywy. Portugalczyk wreszcie poważnie podchodzi do obowiązków... fot. polska press

Selekcjoner Paulo Sousa długo wchodził do naszej drużyny narodowej, ale wygląda na to, że wreszcie wyselekcjonował wyjściową jedenastkę, dzięki której wywalczy(ł) miejsce w barażach mistrzostw świata w Katarze. Na tym jednak nie poprzestaje! Portugalczyk na żywo zobaczył wczoraj występ Matty’ego Casha w starciu Arsenalu z Aston Villą. A jdziś dwukrotnie będzie miał okazję porozmawiać z tym defensorem pretendującym do występów w reprezentacji Polski.