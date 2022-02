Sekretarz obrony USA w Polsce. „Na flance mamy o wiele silniejsze NATO i tak pozostanie w przyszłości” OPRAC.: Lidia Lemaniak

– Obecnie stoimy w obliczu poważnych wyzwań. Jesteśmy na krawędzi najpoważniejszego kryzysu bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej. Jedność i współpraca w ramach NATO to najlepsza odpowiedź na agresywne zachowania Rosji. Imperialistyczna polityka Rosji wymaga od nas i wszystkich sojuszników kompleksowych działań odstraszających i obronnych – powiedział szef MON, Mariusz Błaszczak na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem obrony USA, Lloydem Austinem. – To zakrawa na ironię, że to, czego Putin nie chciał, czyli silniejsze NATO, doprowadziło de facto do tego, że na flance mamy o wiele silniejsze NATO i tak też pozostanie w przyszłości – mówił z kolei Austin.