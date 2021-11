Sekretarz generalny NATO o sytuacji na granicy: Łukaszenka wykorzystuje niewinnych jako narzędzie do taktyk hybrydowych

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w opublikowanym w piątek wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera" odniósł się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją na granicy między Polską i Białorusią. Analogiczne zdarzenia miały miejsce wzdłuż linii granicznej między Litwą, Łotwą i Białorusią" - stwierdził.

Jednocześnie zapewnił, że NATO cały czas monitoruje to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. "Wyrażamy solidarność z Polską i ze wszystkimi zaangażowanymi w to członkami NATO"- podkreślił.