Sejmowa komisja zdrowia za odrzuceniem ustawy covidowej

Głosowanie ws. nowych regulacji związanych z epidemią koronawirusa poprzedziła gorąca dyskusja. Mocne słowa padły przede wszystkim z ust posłów opozycji.

– Ta ustawa jest od początku do końca zła. Jest konfidencka, represyjna, skłócająca społeczeństwo – mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Rajmund Miller. Z kolei Marek Rutka z Lewicy ocenił, że projekt „urąga podstawowym zasadom państwa prawa” oraz uwłacza rozsądkowi i elementarnej przyzwoitości. – Projekt ten nigdy nie powinien trafić pod obrady Sejmu i nie powinien ujrzeć światła dziennego. Jedynym miejscem, w którym powinien się znaleźć, to jest to urządzenie – dodał, po czym włożył kartki z treścią projektu do niszczarki.