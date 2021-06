Sejmowa komisja zaopiniuje dziś kandydatów na RPO. KO niepewna swojego wyboru?

Małgorzata Kidawa Błońska przyznała w środę na antenie Radia Zet, że „nie ma osoby, co do której wszyscy w 100 proc. są przekonani”. Zapewniła jednak, ze prof. Wiącek może liczyć na poparcie Koalicji Obywatelskiej. - Jest naszym kandydatem i nie widzę żadnego zagrożenia z powodu naszego klubu. Wszyscy będziemy popierali tę kandydaturę – zapewniała wicemarszałek Sejmu, dodając, że „czasami nasze postrzeganie spraw może się różnić z jego”.

Inni przedstawicie KO, z którymi rozmawiał portal także mieli wątpliwości co do kandydatury prof. Wiącka.

Lida Staroń była bezpośrednio zaangażowana w sprawę i do tej pory utrzymuje, że orzeczenie sądu to porażka wymiaru sprawiedliwości, z czym nie zgadza się Gowin.

Innymi czynnikami miły być także: zbyt duża afiliacja z PiS, brak wykształcenia prawniczego oraz trudny stan zdrowia senator.

Impas ws. RPO

Kadencja RPO Adama Bodnara upłynęła już we wrześniu zeszłego roku. Jednak, zgodnie z ustawą o Rzecznik, mimo upływu kadencji nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy.

Jednak w połowie kwietnia Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny, w związku z tym straci on moc w 15 lipca.

Do tego czasu Sejm i Senat powinien wybrać nowego Rzecznika. Jak dotąd próbowano zrobić to aż cztery razy, jednak bezskutecznie.