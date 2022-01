Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu prezesa NIK. Poseł Kazimierz Smoliński wyjaśnia, co dalej

Kazimierz Smoliński dopytywany przez polskatimes.pl, dlaczego immunitet prezesa NIK ma być uchylony, przypomniał, że jest wniosek prokuratury z lipca ubiegłego roku. – Obejmuje on 13 zarzutów, 10 związanych ze składaniem nieprawdziwych oświadczeń majątkowych w ciągu 5 lat – dodał.

Poseł PiS podkreślił, że „Marian Banaś zmieniał stanowiska i musiał składać oświadczenia majątkowe”. – Prokuratura twierdzi, że one były niezgodne z prawdą, w szczególności w zakresie posiadanych środków finansowych. Jeden zarzut dotyczy zaniżania podstawy opodatkowania przy wynajmie kamienicy, dwa zarzuty związane są z kwestią podżegania wysokiego urzędnika Krajowej Administracji Skarbowej do udzielania informacji Marianowi Banasiowi w zakresie śledztwa, które było prowadzone już przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ten pracownik udzielał informacji, kto tak prowadzi to postępowanie, co się dzieje, jakie są kontrole. To jest łamanie prawa i o tym może tylko i wyłącznie zdecydować sąd. Podkreślam, że komisja nie jest sądem – mówił.