Sejmowa komisja przegłosowała poprawki PiS do ustawy medialnej

Ostatecznie komisja przegłosowała poprawki PiS. Zgodnie z nimi stacja TVN będzie miała siedem miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów, jeśli zostaną one przegłosowane w parlamencie.

W odpowiedzi Marek Suski PiS stwierdził, ze omawiana ustawa dotyczy stosunków gospodarczych i przestrzegania prawa w Polsce. - Niezależnie jakie to są podmioty, polskie prawo powinno być przestrzegane i ta ustawa, nie zmienia przepisów, jakie są w Polsce, bo do tej pory przepisy takie obowiązywały. 49 proc. to maksymalna ilość udziałów podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jeżeli jest jakaś firma, która obchodzi te przepisy to też i ta ustawa będzie jej dotyczyć, ale ona ma zabezpieczyć polski rynek przede wszystkim przed różnymi zakusami wrogich nam państw i jest potrzebna po to właśnie, żeby nasz rynek chronić, a tak jak zresztą we wszystkich krajach Unii Europejskiej rynek medialny jest chroniony przez państwa różnego rodzaju ustawami, a tam, gdzie wpuszczono różne na przykład rosyjskie media, tam są ogromne kłopoty z przekłamaniami, a nawet ingerencję w wybory – powiedziała poseł.