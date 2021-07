Sejmowa komisja kultury i środków przekazu debatuje nad ustawą „lex TVN”. Wszystkie wnioski opozycji odrzucone

Już na samym początku posiedzenia zostały złożone dwa wnioski. Jeden przez Iwonę Śledzińską-Katarasińską o wykreślenie punktu dotyczącego ustawy anty-TVN z porządku obrad. - Jesteśmy w trakcie procesu koncesyjnego, więc zmiana przepisów dotyczących koncesji jest nie do przyjęcia - tłumaczyła. Wniosek został odrzucony.

O godzinie 10 we wtorek zaczęło się posiedzenie komisji kultury i środków przekazu, która zajmie się tak zwaną ustawą „lex TVN”. Ten projekt nowelizacji ustawy medialnej został wniesiony na początku lipca przez posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego.

Po rozpatrzeniu wniosków rozpoczęła się trzecia część posiedzenia, czyli debata nad ustawą "lex TVN". Jako wnioskodawca to Marek Suski prezentował założenia projektu i jego uzasadnienie.

- Mamy opinie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i RPO, które są miażdżące dla tej ustawy. Trzeba ten projekt odrzucić. Jest ukierunkowany przeciwko konkretnemu podmiotowi. Ta cała sytuacja z atakiem na TVN jest symbolem walki o wolne media . Jeśli my teraz odpuścimy to PiS przejmie TVN24, a później rzuci się na kolejnych właścicieli - mówiła posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Brak poparcia

PiS nie ma jednak większości do przepchnięcia przez Sejm tych zmian. Przeciwko jest zarówno Porozumienie Jarosława Gowina, jak i Konfederacja, która się waha. Natomiast Kukiz’15 stawia warunki. I Gowin, i Paweł Kukiz złożyli swoje poprawki do ustawy.

Czytanie poprawek Suskiego zostało przesunięte na kolejne posiedzenie Sejmu - 11 sierpnia, choć początkowo miało obyć się na lipcowym posiedzeniu.

Porozumienie nie poprze ustawy

Politycy Porozumienia od początku dyskusji nad projektem zapowiadali, że nie poprą go w takiej formie. Przed posiedzeniem komisji zorganizowali konferencję prasową, podczas której potwierdzili, że nie poprą ustawy bez poprawki.

- Dzisiaj na komisji złożymy poprawkę, której celem jest poszerzenie katalogu państw, na terenie których mogą mieć siedzibę osoby zagraniczne, o państwa, które mają ugruntowane stosunki z Polską. Chcemy, by w tym katalogu znalazły się również kraje należące do OECD - mówił poseł Stanisław Bukowiec. Dodał, że "ta poprawka wzmocni pluralizm mediów w Polsce i przyczyni się do jeszcze lepszych kontaktów gospodarczych z USA".