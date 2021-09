Sejm. Zakaz handlu w niedziele. Koniec z otwieraniem sklepów jako placówek pocztowych w niedziele? Pojawiła się nowa "furtka"

Zakaz handlu w niedziele został wprowadzony w marcu 2018 roku i jak wiadomo, od samego początku miał swoich zwolenników, jak i przeciwników. Część osób przyzwyczaiła się do faktu, że sklepy są zamknięte w wybrane dni, w skrajnych przypadkach ratowała się zakupami np. na stacjach benzynowych, które znacząco zwiększyły swój asortyment.

Jednak wyłączone z zakazu były palcówki pocztowe, co dawało pewne możliwości właścicielom dużych marketów handlowych. Obecnie większość dużych sieci sklepów otwiera się w niedziele z zakazem handlu. Przedstawiciele dużych sieci najczęściej tłumaczą, że jest to podyktowane "potrzebami klientów", czy np. "działaniem innych uczestników rynku". Jak informuje „Rzeczpospolita”, tylko w tym roku zarejestrowano ponad 6 tys nowych placówek pocztowych. To wzrost o 300 proc. w porównaniu z rokiem 2020.

Koniec z placówkami pocztowymi w sklepach

W czwartek posłowie zajmą się nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przygotowanym przez posłów PiS pod przewodnictwem Janusza Śniadka, posła i byłego szefa NSZZ „Solidarność”.