Sejm zajmie się zmianami w Sądzie Najwyższym? Rzecznik PiS, Anita Czerwińska, wyjaśnia

Rzecznik PiS dodała, że obecnie do Sejmu zostały złożone trzy projekty - prezydencki, PiS oraz KO i Lewicy.

Anita Czerwińska podkreśliła, że to, czy Sejm na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu Sejmu zajmie się projektami zmian w Sądzie Najwyższym, uzależnione jest od tego, czy swój projekt złoży Solidarna Polska. – Jeśli tak, to rozpoczniemy procedowanie na tym posiedzeniu, a jeśli nie, to na kolejnym (posiedzeniu) – mówiła.

Rzecznik prasowa PiS zwróciła uwagę, że w tej chwili do Sejmu zostały złożone trzy projekty dotyczące zmian w Sądzie Najwyższym – prezydencki, PiS oraz KO i Lewicy.

– Czekamy (na projekt Solidarnej Polski), żeby wszystkie naraz rozpatrzeć – dodał szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki.

Terlecki był też pytany, czy na PiS robią wrażenie wypowiedzi polityków Solidarnej Polski o „czerwonych liniach” w rządzie. – Na mnie umiarkowane. Minister Ziobro chce jakoś zaznaczyć swoją odrębność, do czego ma prawo. Jest koalicjantem i patrzymy na to spokojnie – mówił.

Pytany o słowa Ziobry, który skrytykował premiera Mateusza Morawieckiego i mówił że popełnił on „historyczny błąd”, Terlecki stwierdził: „Ma prawo tak uważać”. – Jak tak uważa, to tak mówi. Natomiast premier ma też prawo powiedzieć, co sądzi o takiej pracy swojego ministra, której efekty są skromne – dodał.