Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o ochronie granicy państwowej. Jak zagłosuje PSL i Lewica?

W piątek Senat z poprawkami przyjął nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Umożliwić miała ona m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Jedna z poprawek senackich przewiduje, że zakaz nie będzie obejmował dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej, prawnej i medycznej. Ponadto, według jednej z przyjętych poprawek, przepisy ustawy dotyczące zakazu przebywania stracą moc po trzech miesiącach od jej wejścia w życie.

W poniedziałek sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała odrzucenie wszystkich poprawek, które Senat wprowadził do ustawy o ochronie granicy państwowej.

Miłosz Motyka, rzecznik prasowy PSL – Koalicji Polskiej powiedział polskatimes.pl, że PSL będzie przekonywać PiS do przyjęcia poprawki dotyczącej dostępu mediów do granicy, do możliwość relacjonowania sytuacji przy granicy z polskiej strony, zarówno przez media polskie, jak i przez media zagraniczne. – Leży to przede wszystkim w interesie obywateli, leży w interesie Polski, leży również w interesie władzy, bo dzięki temu jesteśmy w stanie puścić w świat prawdziwe obrazki. Dzisiaj prawda musi się stać orężem polskiego rządu i całej Polski, w walce z reżimem Łukaszenki, jeśli tak nie będzie, to będziemy po prostu przegrywać tę wojnę informacyjną. Dlatego będziemy przekonywać PiS do tego, że dziennikarze na granicach – cytowani, którzy wielokrotnie biorą udział chociażby w misjach wojskowych – nie są zagrożeniem, tylko są szansą dla tego rządu – powiedział. Dopytywany, co PSL zrobi w sytuacji, kiedy nie przekona PiS do tej poprawki, odpowiedział, że „najpewniej wstrzyma się od głosu”.