Sejm zajmie się poprawkami Senatu do tzw. ustawy gazowej. Maciej Małecki: Jeśli PO ma szczere intencje, powinna je przedstawić na forum UE

W środę Sejm ma rozpatrzyć poprawki Senatu do ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Propozycje senatorów zmierzają do rozszerzenia grona podmiotów uprawnionych do korzystania z cen regulowanych taryfami.

Senat zaproponował do ustawy poprawki przewidujące, że z cen regulowanych taryfami będą mogły korzystać podmioty wykorzystujące gaz do produkcji energii cieplnej w zakresie, w którym ciepło to jest produkowane na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych itd. Senat poszerzył też grono podmiotów, które mogą korzystać z ochrony taryfowej m.in. o podmioty lecznicze, prowadzące działalność sportową i finansowane z budżetów samorządów, o policję, straż miejską, straż pożarną itd. Dodatkowo z taryf zatwierdzanych przez URE miałyby korzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

– Ustawą gazową chcemy zabezpieczyć jak największą liczbę odbiorców gazu przed szalonym wzrostem cen spowodowanym szantażem Władimira Putina i biernością Komisji Europejskiej. Te zasady przyświecały przy pracy nad ustawą, którą chronimy odbiorców gazowych, korzystających z gazu w swoich domach i odbiorców wrażliwych, takich jak szkoły, przedszkola, hospicja, domy pomocy społecznej, kościoły, Ochotnicze Straże Pożarne. Taki projekt ustawy jest zgodny z przepisami unijnymi, bowiem musimy pamiętać o tym, że ustawa może poruszać się jedynie w ramach przepisów europejskich – tłumaczy w rozmowie z polskatimes.pl wiceminister aktywów państwowych, Maciej Małecki.