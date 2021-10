Sejm zagłosuje ws. zapory na granicy z Białorusią. Wiceszef MON: Będzie zawierała bardzo nowoczesne elementy detekcji ruchu

Ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej Sejm uchwalił 14 października. Określa ona zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE (z Białorusią, Rosją, Ukrainą).

Senat przyjął tę ustawę w środę, wprowadziwszy do niej 13 poprawek.

W czwartek wieczorem poprawkami zajęły się sejmowe komisje - administracji i spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej. Pozytywnie zarekomendowały one jednogłośnie pięć spośród senackich poprawek, które pozytywnie ocenił również wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Poprawki te mają głównie charakter techniczno-legislacyjny. Pozostałe senackie poprawki zaopiniowano negatywnie. Największą dyskusję wywołała poprawka, zgodnie, z którą „przez cały okres realizacji inwestycji i w ciągu roku po jej zakończeniu, co trzy miesiące minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz pełnomocnik przedstawiają Sejmowi pisemne i ustne sprawozdanie z przebiegu inwestycji oraz jej użytkowania”.

Wiceminister obrony narodowej, Wojciech Skurkiewicz, pytany przez polskatimes.pl jakiego wyniku głosowania spodziewa się w Sejmie, wyraził nadzieję, że poprawki, które zostały zgłoszone przez Senat, w Sejmie zostaną odrzucone. – Nie wyobrażam sobie, żeby szczegóły tego typu inwestycji – bardzo ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności – mogły pojawiać się gdzieś, w ramach dostępu do zamówień publicznych – wyjaśnił.