Sejm zagłosuje ws. poprawek Senatu do budżetu. Wiemy, jakie jest stanowisko komisji finansów

Sejm głosować będzie dziś poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2022 roku. Senatorowie zaproponowali m.in. zwiększenie w budżecie na 2022 r. dotacji do NFZ o 20 mld zł, przeznaczenie 10 mld zł na transformację energetyczną, a także przeznaczenie 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli. Senat opowiedział się ponadto za zmianą zapisu dotyczącego przewidywanego wskaźnika inflacji z 3,3 proc. na 7,6 proc., a także średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla rewaloryzacji emerytur i rent z 3,6 na 7,8 proc.

W rozmowie z polskatimes.pl wiceprzewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Kosztowniak, podkreślił, że komisja będzie przeciwna poprawkom, które zostały zgłoszone przez Senat. – Poprawek zostało zgłoszonych kilkadziesiąt, kosztują one budżet kilkadziesiąt mld zł. Przede wszystkim to jest zwiększenie dochodów budżetowych poprzez podniesienie podatków. Koresponduje to z tym, że opozycja – z jednej strony – mówi, żeby je obniżać, a z drugiej strony – żąda coraz większych wpływów z tych podatków. Jedno z drugim ma niewiele wspólnego – mówił.