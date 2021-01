Sejm wybrał nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Piotr Wawrzyk zostanie jednak prawdopodobnie odrzucony przez Senat

- Ta kandydatura z całą pewnością przepadnie w Senacie. Ja na pewno nie poprę Wawrzyka. Myślę, że nie ma żadnego powodu, żeby ktoś z opozycji demokratycznej go poparł. Dlatego cała sytuacja wróci do punktu wyjścia - powiedział senator Koalicji Polskiej Michał Kamiński w TOK FM.

By Piotr Wawrzyk faktycznie został Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jego kandydaturę musi zaakceptować Senat, co prawdopodobnie się nie stanie.

Kadencja poprzedniego RPO - Adama Bodnara - upłynęła we wrześniu 2020 roku, jednak zgodnie z przepisami, sprawuje on nadal swoją funkcję, do czasu wyboru następcy.

Kim jest Piotr Wawrzyk?

Piotr Wawrzyk pracował m.in. w Biurze Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz Zespole Prawnym Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczył w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską, pełnił funkcję eksperta do spraw realizacji zobowiązań akcesyjnych. Współpracował z Departamentem Legislacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Brał udział w pracach komisji sejmowych i senackich zajmujących się wdrażaniem prawa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego. Do 2009 był ekspertem Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

2 lutego 2018 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W wyborach parlamentarnych w 2019 uzyskał mandat posła z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu kieleckim, otrzymując 6750 głosów. W związku z tym wyborem ustąpił z funkcji w MSZ. 27 listopada 2019 powrócił do MSZ w randze sekretarza stanu. Powierzono mu sprawy związane z członkostwem Polski w UE, prawne, prawno-traktatowe, dotyczące Narodów Zjednoczonych oraz konsularne i parlamentarne.