Sejm. Wniosek o odwołanie ministra Przemysława Czarnka odrzucony. Premier: Bronimy prawa naszych dzieci do nauki bez lewackiej indoktrynacji

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Czarnka złożyli w czerwcu posłowie Koalicji Obywatelskiej. Jego uzasadnienie prezentował w środę w parlamencie poseł Rafał Grupiński.

- Aktywność ministra edukacji, która codziennie niesie nowe sensacje jest dowodem na to, że działalność PiS zmienia się w w sektę polityczną, po to by wykluczyć część obywateli ze wspólnoty narodowej. Teraz chcecie tę samą politykę wprowadzić do szkół - powiedział Grupiński. - Tak się już upodobniliście mentalnie do języka komunistów, że mówicie ich językiem, stosujecie ich metody. Mówicie też niestety z częścią Kościoła. Arcybiskup Jędraszewski mówi o "tęczowej zarazie". Minister edukacji i nauki pan Czarnek mówi o "neomarksistowskiej zarazie", gorszej od bolszewickiej. Przypomnę, naziści mówili o żydowskiej zarazie. To jest język wykluczania. To jest niedopuszczalne. - dodał.

Stanowisko sejmowej komisji ds. edukacji, która negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Czarnka przedstawiała posłanka PiS Agnieszka Górska. W obronie ministra Czarnka wystąpił także premier Mateusz Morawiecki.