Sejm przyjął ustawę antykorupcyjną. Kukiz: Tylko jeden zapis wchodzi od kolejnej kadencji

Lider Kukiz'15 pytany przez polskatimes.pl o to, czy jest zaskoczony, że również posłowie m.in. PSL oraz Polska 2050 głosowali za przyjęciem tej ustawy odpowiedział, że „tym, że PSL głosował za nie jestem zaskoczony”.

– Kiedy podpisywałem umowę z PSL w 2019 roku, dotyczącą wspólnego startu do parlamentu, to ten wspólny start warunkowałem wpisaniem przez nich do swojego programu wszystkich moich postulatów. Gdyby PSL zagłosował przeciw, w sytuacji, kiedy do swojego programu wyborczego w ramach porozumienia ze mną wpisali moje postulaty, to byłoby to po prostu nielogiczne. Zakładam, że podobnie PSL może zagłosować np. przy sędziach pokoju – wyjaśnił.