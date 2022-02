Sejm przyjął uchwałę ws. Ukrainy. Niespotykana jedność polityków

Sejm przyjął dziś przez aklamację projekt uchwały w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Towarzyszyła temu rzadko spotykana w polskim parlamencie jedność. Wszyscy posłowie okazali wsparcie Ukrainie poprzez długie oklaski. '

Podczas debaty na sali plenarnej poparcie dla projektu uchwały zadeklarowały kluby PiS, KO, Lewicy PSL i koło Polska 2050. Projekt uchwały krytykowała Konfederacja, nie wskazując jednak, jak zagłosują jej posłowie.

W czwartkowym głosowaniu projekt uchwały poparło 456 posłów, przeciw był tylko poseł Konfederacji - Grzegorz Braun. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W projekcie zaproponowanym przez Prezydium Sejmu wyrażono jednoznaczne potępienie "wszelkich działań Federacji Rosyjskiej, których celem jest zamach na suwerenność Ukrainy".

"Społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, aby nie dopuścić do wojny. Integralność terytorium Ukrainy, nienaruszalność jej granic i prawo do samostanowienia są źródłem bezpieczeństwa całej Europy. Sejm wzywa społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych i dyplomatycznych przeciwko agresorowi. Wzywamy rządy państw UE i NATO oraz całą społeczność międzynarodową, by solidnie stanęły po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym państwie" - czytamy w dokumencie.