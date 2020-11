Sejm przyjął uchwałę popierającą twarde stanowisko rządu w negocjacjach z Unią Europejską w sprawie budżetu UE

- To nie jest podział na prawicę-lewicę. To jest podział na tych, którzy chcą, żeby naród polski decydował sam za siebie i tych, którzy chcą, żeby kilku urzędników w Brukseli decydowało o naszym losie - mówił w Sejmie premier.

Prezes Rady Ministrów sprzeciwił się powstawania Unii podwójnych standardów, ponieważ każdy członek organizacji ma takie same prawa. – Domagamy się, żeby była unią równych, a nie równych i równiejszych – podkreślał szef rządu.

Przekonywał, żeby zastanowić się, czy to jest Unia Europejska, jakiej my chcemy, jaka ma szansę przetrwać. - Nie, ta UE nie miałaby szans przetrwać. Unia, gdzie jest europejska oligarchia, która karze tych dzisiaj słabszych i wciska ich do kąta, to nie jest UE, do której my wchodziliśmy i to nie jest UE, która ma przed sobą przyszłość - zaznaczył Morawiecki.