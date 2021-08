Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą reprywatyzacji oraz ustawę medialną. USA reaguje: Jesteśmy głęboko zaniepokojeni

Sejm podczas wieczornych głosowań w środę uchwalił nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, która ogranicza reprywatyzację.

Podczas głosowań została przyjęta poprawka, która poszerza katalog przyczyn, których wystąpienie wyłącza możliwość stwierdzenia nieważności decyzji. Odrzucone zostały natomiast dwie pozostałe poprawki. Zakładały one umożliwienie dokończenia trwających jeszcze postępowań wszczętych po 30 latach od decyzji administracyjnej oraz wydłużenie vacatio legis ustawy z 30 dni do trzech miesięcy. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Posłowie przyjęli także ustawę medialne. Do tych dwóch spraw odniósł się w oświadczeniu sekretarz stanu USA Antony Blinken.

„Nasze wspólne wartości są naszym wzajemnym bezpieczeństwem" - zaznaczył Blinken we wpisie na Twitterze.