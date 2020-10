Sejm przegłosował ustawę covidową. Za jej przyjęciem głosowało 423 posłów

W czwartek rano Sejm wznowił prace nad tzw. ustawą covidową, mającą doprecyzować przepisy dotyczące walki z pandemią.

Poseł PiS Bolesław Piecha, w imieniu swojego klubu, złożył wniosek o niezwłoczne przystąpienie do III czytania ustawy, bez odsyłania do komisji poprawek i wniosków zgłoszonych do tego projektu ustawy . – Jest bardzo dużo zgłoszonych wniosków mniejszości, które i tak bez rozpatrzenia komisji będziemy głosować – argumentował.

Z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Wielichowska zauważyła, że jej klub przygotował kilkadziesiąt poprawek do projektu ustawy, z których komisja przyjęła zaledwie cztery. - Liczymy, że w drugim czytaniu, bo będziemy składać ważne poprawki, rządzący jednak przychylą się do nich. Liczymy też na Senat, który pochyli się merytorycznie nad projektem ustawy – mówiła parlamentarzystka.

Czerwieńska: Przedłużanie prac to brak odpowiedzialności

- Mamy nadzieję, że opozycja tym razem przystąpi natychmiast do prac, a nie tak jak czyni od początku tygodnia, czyli stara się maksymalnie ten czas wydłużyć, przedłużyć. Naszym zdaniem to pokazuje brak odpowiedzialności i dojrzałości. Odpowiedzialność za życie i zdrowie społeczeństwa, obywateli, Polaków jest odpowiedzialnością całej klasy politycznej, bez względu na to, do jakiego obozu politycznego należy – mówiła przed posiedzeniem Sejmu rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.