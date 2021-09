Sejm. Prezes NIK przedstawi informacje na temat tzw. wyborów kopertowych w 2020 roku

W środę w Sejmie Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawi informacje w sprawie wykrytych przez Izbę "nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez organy i instytucje publiczne w związku z organizacją lub przygotowaniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego".

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o ten punkt, w sierpniu br. złożył klub Koalicji Obywatelskiej. Za uzupełnieniem porządku zagłosowało 228 posłów, 226 było przeciw.

Wybory kopertowe finalnie nie odbyły się, na podstawie specjalnej ustawy przeprowadzono je 28 czerwca. Jednak przygotowanie do tzw. wyborów kopertowych kosztowało około 70 mln zł. - Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów zarządzonych na 10 maja 2020 – oświadczył szef NIK Marian Banaś podczas konferencji prasowej 13 maja. Dodał, że Izba skierowała zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy Spółek Skarbu Państwa, to jest Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.