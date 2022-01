Sejm prawie jednogłośny ws. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Wyłamały się tylko dwie posłanki

Posłowie byli ws. tarczy antyinflacyjnej niemal jednogłośni. Za jej przyjęciem zagłosowało bowiem 438 osób. Nikt nie był przeciwko. Od głosu wstrzymały się dwie posłanki: Klaudia Jachira i Anita Sowińska.

W myśl przyjętej dziś ustawy, w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku obniżone zostaną stawki podatku od towarów i usług. I tak, do zera ma spać VAT na żywność nawozy oraz gaz ziemny. Do 5 proc. obniżony zostanie podatek na energię elektryczną i cieplną. Zmiany obejmą również paliwa silnikowe (olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG), na które podatek zostanie obniżony do 8 proc.

– Polski Ład i Tarcza Antyinflacyjna, w tych bardzo trudnych najbliższych tygodniach, obronią Polaków. Obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze, obniżamy akcyzę i VAT z 23 proc. na 8 proc. na paliwo. To właśnie wpływ realnej polityki, aby ulżyć Polakom – mówił wcześniej w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.