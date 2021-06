Sejm odwoła Ryszarda Terleckiego? Wicemarszałek podał termin głosowania wniosków. "Nie zamierzamy niczego przewlekać"

Ryszard Terlecki poinformował w czwartek dziennikarzy, że wniosek o odwołanie go z funkcji wicemarszałka Sejmu będzie rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu 23-24 czerwca.

Jak wyjaśniał, najbliższe posiedzenie Sejmu, które odbędzie się 15 czerwca "będzie niezbyt długie, ponieważ po tym posiedzeniu odbędzie się klub wyjazdowy Prawa i Sprawiedliwości".- No, ale oczywiście będzie rozpatrywany i w przeciwieństwie do sytuacji w Senacie nie zamierzamy niczego przewlekać - zapowiedział.

Jednocześnie stwierdził, że "nie ma żadnego powodu", by podał się do dymisji. - Nic nie wiem o takich oczekiwaniach. Oczywiście opozycja mówi to, co mówi, jak zwykle. Spokojnie poddamy ten wniosek pod głosowanie za półtora tygodnia - stwierdził.

"Niech szuka pomocy w Moskwie"

Odwołania Terleckiego domagają się posłowie KO, Lewicy oraz Polska2050. Chodzi o piątkowy wpis w mediach społecznościowych wicemarszałka Sejmu odnośnie spotkania białoruskiej opozycjonistki Swiatłany Cichanouskiej z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.