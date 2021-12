Sejm o całkowitym zakazie aborcji. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” zebrał pod swoim projektem 130 tys. podpisów. 28 października został on skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Inicjatorzy wskazują, że celem projektu jest wypełnienie luki prawnej, jaką jest brak dostatecznej ochrony życia człowieka od momentu poczęcia do narodzenia, a co za tym udzie zapewnienie dzieciom nienarodzonym praw przysługujących wszystkim innym ludziom.

W myśl proponowanych zmian do Kodeksu karnego wprowadzona ma być definicja dziecka poczętego, a więc dziecka w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu art. 149. Aborcja miałaby być traktowana jako zabójstwo zagrożone karą od 5 do 25 lat, a nawet dożywotniego więzienia.

„W artykułach chroniących życie i zdrowie człowieka, wprowadza się dodatkowe paragrafy przewidujące możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet możliwość odstąpienia od jej wymierzenia, w przypadku gdy sprawczynią śmierci dziecka poczętego jest jego matka” – czytamy na stronie Fundacji. Jak wyjaśniono, ma to umożliwić „sprawiedliwe traktowanie kobiet poddanych presji i nakłanianych do aborcji”.