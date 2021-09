Sejm. Goławska: Zbliżamy się szybkimi krokami do tysiąca zakażeń na dobę

- O tym jak ważne są szczepienia dla zwalczania epidemii rozmawiamy już od wielu miesięcy. Jest to temat, który jest podnoszony przez wszystkie organizacje ochrony zdrowia, przez tych, którzy mają świadomość, że jest to jedyna właściwa droga dla zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa- powiedziała w środę Anna Goławska, przedstawiając w Sejmie dane nt. organizacji Narodowego Programu Szczepień przy zwiększonej liczbie dostaw szczepionek oraz nt. zutylizowanych dawek.

Gołwaska komentując dzisiejsze wskaźniki zachorowań (767 nowych zakażeń, 21 zgonów, przyp. red.) przyznała, że dzisiejszy wynik jest wyższy o prawie 200 nowych przypadków. - Zbliżamy się szybkimi krokami do tysiąca zakażeń na dobę, więc widzimy jak ważne jest to, żeby korzystać ze szczepień- dodała.

Jak tłumaczyła, przebieg choroby osób zaszczepionych jest łagodny i "nie wymagają hospitalizacji". - Widać to w danych statystycznych z dzisiaj, najwięcej zakażonych jest w województwie lubelskim, jednocześnie jest to województwo o najmniejszej liczbie zaszczepionych osób. Województwo to znajduje się na trzecim miejscu od końca wśród wszystkich województw- dodała.