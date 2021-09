Sejm. Głosowanie nad stanem wyjątkowym bez części posłów i prezydenta. Jan Grabiec: Powinniśmy być wszyscy. Nie usprawiedliwiam nieobecności

Politycy wszystkich ugrupowań przekonywali Polaków o znaczeniu decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Tymczasem część parlamentarzystów w ogóle nie pojawiła się w Sejmie podczas głosowania w tej sprawie. Jak mają zrozumieć to wyborcy?

Przy posiedzeniu zwoływanym na trzy dni wcześniej niestety tak się zdarzyło. Zabrakło kilkunastu posłów opozycji, co jest niedopuszczalne. Badaliśmy szczegółowo każdy przypadek nieobecności w klubie, byliśmy w kontakcie z posłami. Niezależnie od tego, że wynik głosowania po decyzji Konfederacji o poparciu PiS-u był z góry przesądzony, powinniśmy być wszyscy. Kilku naszych parlamentarzystów przebywa w szpitalach przed lub po zabiegu. Nie mamy też takich możliwości jak rząd, żeby sprowadzić posłów, którzy wyjechali poza Europę. Nie usprawiedliwiam tych nieobecności, bo każdy powinien być w pracy. Niemniej jeżeli poseł występuje o urlop w czasie, w którym posiedzenie nie jest zwołane, a kilka dni po wyjeździe dowiaduje się o posiedzeniu, to czasem natychmiastowy powrót nie jest możliwy.