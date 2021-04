Sędziowie pokoju. Prezydent Andrzej Duda nie wyklucza zmiany konstytucji, by wprowadzić tę instytucję

We wtorek odbyło się posiedzenie zespołu, który zajmuje się opracowaniem projektu regulacji wprowadzającej instytucję sędziów pokoju. Prezydent Andrzej Duda zabrał głos podczas inauguracji posiedzenia.

- Nie mam wątpliwości co do jednego. Pewnie pomysłów, dróg do osiągnięcia sukcesu jest co najmniej kilka. Natomiast jest też wiele problemów – zaczynając od problemu konstytucyjnego i tego, czy jesteśmy w stanie w ogóle wprowadzić tę instytucję do polskiego systemu prawnego bez zmiany konstytucji – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.