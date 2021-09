Sędzia pozbawiony immunitetu. Chodzi o nieumyślne niedopełnienie obowiązków

„Materiał dowodowy w sposób więcej niż dostateczny uprawdopodobnił podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Tzw. prawo do błędu w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do wyłączenia bezprawności naruszenia swoich powinności przez funkcjonariusza publicznego na skutek podjęcia przez niego błędnej decyzji” – podkreślono w komunikacie zamieszczonym na stronie Sądu Najwyższego.

Chodzi o decyzję, która zapadła w październiku 2019 roku. Sędzia Pietruszyński, orzekając w składzie jednoosobowym w przedmiocie dopuszczalności kasacji, wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania prawomocnego wyroku gdańskiego sądu. Orzeczenie to utrzymywało w mocy wyrok wobec mężczyzny, który od września 2019 roku odbywał karę pozbawienia wolności. W zawiązku z tym Prokuratura Krajowa zwróciła się o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Prokuratura uznała, że nie podjął on działań zmierzających do ustalenia, czy w chwili wydania postanowienia orzeczona kara pozbawienia wolności była wykonywana, a także nie podjął decyzji o zwolnieniu mężczyzny z jej dalszego odbywania. Skutkiem orzeczenia sędziego było to, mężczyzna w dalszym ciągu pozostawał w więzieniu.