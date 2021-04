Sędzia Paweł Juszczyszyn pojawił się dzisiaj w pracy. Prezes sądu nie dopuścił go jednak do orzekania

- Stawiam się do pracy. Niezmiennie żądam przywrócenia mnie do pracy od 4 lutego, kiedy bezprawnie odsunięto mnie od orzekania. W tej chwili orzeczeniem prawdziwie niezależnego, bezstronnego sądu w mocnym trzyosobowym składzie, nakazał natychmiastowe przywrócenie mnie do służby, w tym do orzekania - mówił obecnym na miejscu dziennikarzom.

Dodał, że jeśli nie zostanie mu to umożliwione, to „będzie jawne, aroganckie złamanie prawa.” - Prezes Maciej Nawacki nie stoi ponad prawem. Niezależnie od jego opinii co do orzeczenia sądu ma prawny obowiązek to orzeczenie wykonać. Jeśli tego nie zrobi, postąpi podobnie jak jego polityczni mocodawcy, nie respektując wyroków sądów - przekazał.