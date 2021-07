Sędzia Igor Tuleya składa wniosek do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Chce wrócić do orzekania

We wtorek sędzia Igor Tuleya zjawił się przed budynkiem Sądu Okręgowego w Warszawie by złożyć prezesowi sądu wniosek o powrót do orzekania.

- Spełniam swój obowiązek. Jestem sędzią, powinienem orzekać. Nie ma żadnych wątpliwości w związku z ostatnimi orzeczeniami TSUE z 14 i 15 lipca, że powinienem się jak najszybciej stawić w sądzie i zostać dopuszczonym do orzekania. Dzisiaj jestem, żeby postawić kropkę nad i – mówił Tuleya przed budynkiem Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sędzia po tym złożył wniosek do prezesa sądu o dopuszczenie do orzekania. - Zobaczymy co zrobi prezes. Jeżeli prezes przestrzega prawa, to powinien umożliwić mi wychodzenie na salę sądową - stwierdził.

Orzeczenie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.