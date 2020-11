Sędzia federalny odrzucił wniosek sztabu Donalda Trumpa dotyczący głosowania w Pensylwanii. To cios w plany Trumpa

Nie udało się Donaldowi Trumpowi doprowadzić do unieważnienia głosów oddanych drogą pocztową w stanie Pensylwania, a przez to zmienić wyników wyborów. W stanie tym jego demokratyczny rywal, Joe Biden, wygrał większością około 81 tys. głosów i zdobył 20 głosów elektorskich, co - przy korzystnych wynikach w wielu innych stanach - zapewniało mu wygraną w wyborach prezydenckich.

Sztab Trumpa, który składał w kluczowych dla wyników stanach protesty wyborcze, liczył, że w Pensylwanii unieważnione zostaną głosy nadesłane pocztą. A te głównie padały na Joego Bidena.

Sędzia Judge Matthew Brann z Sądu Okręgowego w środkowym dystrykcie Pensylwanii, zdecydowanie odrzucił wniosek sztabu Trumpa. - Powód powinien przedstawić prawne argumenty oraz potwierdzenie faktograficzne zarzutów o powszechnym fałszerstwie głosów - napisał sędzia w wyroku. - Nic takiego się nie stało. Sądowi przedstawiono naciągane, bezpodstawne oskarżenia i argumenty niemające podstaw, niespójne w treści złożonej skargi i niepoparte dowodami - stwierdził sędzia.