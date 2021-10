Ścieżki rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie na weekend 23 - 24 października? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. mazowieckim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 23 - 24 października przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. mazowieckim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. mazowieckim proponujemy na weekend 23 - 24 października.

Wycieczki rowerowe w woj. mazowieckim

🚲 Trasa rowerowa: Kazimierz Dolny-Janowiec-Kazimierz Dolny [Przez dwa promy] Początek trasy: Węgrów

Stopień trudności: 1

Dystans: 19,85 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 822 m

Suma zjazdów: 775 m KazimierzDolny poleca tę trasę rowerzystom Trasa lekka, bez stromych podjazdów - nadaje się dla dzieci.

Z rynku Bulwarem wiślanym kierujemy się w górę Wisły by promem przeprawić się na jej drugi brzegu do Janowca. Tam po drodze podziwiać możemy Kościół św. Stanisława biskupa i męczennika i św. Małgorzaty i Zamek Firlejów - obecnie oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu. Po zwiedzeniu zamku, polnymi drogami kierujemy się do Wojszyna i daje drogą asfaltową do Nasiłowa, gdzie drugim z promów przeprawiamy się do Bochotnicy, z której już tylko 4 km do Kazimierza.

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła KPN cross Początek trasy: Przasnysz

Stopień trudności: 2

Dystans: 146,76 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 248 m

Suma zjazdów: 256 m Rowerzystom trasę poleca Tytus1968 Trasa wiodąca Zielonym szlakiem rowerowym dookoła Kampinoskiego Parku Narodowego. Niestety z oznakowaniem na dzień dzisiejszy jest różnie wiec widać kilkukrotne błądzenie czy wręcz objazdy tego co na mapie. Polecam na fajna całodniową wycieczkę jednocześnie informując ze na trasie nie ma żadnego baru czy restauracji przyjaznego rowerzystom wiec jedzenie i picie trzeba zabrać z domu.

🚲 Trasa rowerowa: Le Ghetto de Varsovie / Warszawskie getto Początek trasy: Nasielsk

Stopień trudności: 2

Dystans: 16,81 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 42 m

Suma zjazdów: 45 m Pjk poleca tę trasę rowerzystom Przybliżony przebieg muru Getta warszawskiego. / L’étendue approximative du ghetto de Varsovie.

🚲 Trasa rowerowa: Zalew Sulejowski (Miało być "Wokół" :) Początek trasy: Przysucha

Stopień trudności: 1

Dystans: 43,96 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 1 160 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 392 m Rowerzystom trasę poleca Ulixes Miła, niespieszna wycieczka z kilkoma atrakcjami. Leśne ścieżki częściowo piaszczyste, a więc powolna jazda. Powrót asfaltami, bo było już późno.

Spotkaliśmy małą sarnę i lisa u kogoś na podwórku.

🚲 Trasa rowerowa: Warszawa - Podkowa Leśna Początek trasy: Sulejówek

Stopień trudności: 1

Dystans: 59,58 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 253 m

Suma zjazdów: 232 m Rowerzystom trasę poleca Roku Wycieczka do Podkowy Leśnej - choć w planach był inny plan ale koleje polskie nas wykiwały co też widać na zdjęciu. Na szybko postanowiliśmy pojechać do Podkowy Leśnej. Start z dworca zachodniego - początkowa trasa prowadzi przy torach kolejowych aż za Pruszków - pożniej bocznymi drogami w miarę możliwości do Podkowy Leśnej. Powrót szlakiem czerwonym mniej więcej do Magdalenki - pożniej kierowaliśmy się w stronę Piaseczna zbaczając na Dawidy no i do Warszawy. Trasa łatwa bardziej przyjemna to część druga wycieczki czyli od Podkowy Leśnej do Warszawy

🚲 Trasa rowerowa: Pabianice-Wymysłów-Poleszyn-Orpelów Początek trasy: Warka

Stopień trudności: 2

Dystans: 26,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 1 720 m

Suma zjazdów: 1 732 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Karnik Piękna trasa na niedzielną przejażdżkę. Praktycznie cała droga jest twarda, nieliczne kilkudziesięciometrowe odcinki piasku nie stanowią problemu.

🚲 Trasa rowerowa: Marki- Legionowo- wały Wisły- Józefów Początek trasy: Sochaczew

Stopień trudności: 1

Dystans: 61,77 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 304 m

Suma zjazdów: 306 m Rowerzystom trasę poleca Maciejkicior87 Start w Markach, skąd drogą 632 dojeżdżam do Legionowa. Droga ta jest bez pobocza, ale jadąc na tygodniu w godzinach przedpołudniowych minęło mnie parę samochodów. Przez Legionowo aż do Pałacu w Jabłonnie, wzdłuż dość ruchliwej drogi 61, prowadzi ścieżka rowerowa. Mijając Zespół Pałacowy wjeżdża się na wał Wisły. Początkowo- około 1 km., jedzie się gruntową ścieżką. Za tym odcinkiem, aż do mostu Grota- Roweckiego, ścieżka wyłożona jest kostką, bądź wylany jest asfalt. Za mostem Grota do Mostu Łazienkowskiego, prowadzi szlak słoneczny- utwardzona ścieżka gruntowa. A Od Mostu Łazienkowskiego do skrzyżowania z ulicą Trakt Lubelski jedzie się ścieżką rowerową z kostki. Niestety kończy się ona na tym skrzyżowaniu. I do Józefowa trzeba dojechać dość ruchliwymi głównymi ulicami. Koniec na stacji PKP w Józefowie.

