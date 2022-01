Ścieżki rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie na weekend 22 - 23 stycznia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w woj. mazowieckim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 23 stycznia w woj. mazowieckim ma być od nan°C do nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. mazowieckim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Wycieczkę rozpoczynamy na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Wincentego Witosa. Kierujemy się na północny wschód na Most Siekierkowski. Do Czerniakowskiej prowadzi ścieżka rowerowo-piesza, która następnie przechodzi w czysto rowerową. Przejeżdżamy przez most i zjeżdżamy w prawo od razu na Wał Miedzeszyński, po którym prowadzi piękna ścieżka rowerowa.

Po niespełna 5,5 km niestety się kończy. Przez następny kilometr jedziemy drogą równoległą do głównej. Ruch samochodowy znikomy. Od ronda wjeżdżamy na drogę 801 i jedziemy nią aż 9 km trzymając się prawej krawędzi asfaltu. Uwaga ruch aut napawdę duży. To najmniej przyjemny odcinek trasy. Przez następne 3 km jedziemy szerokim, równym, asfaltowym poboczem.

Samochodów już mniej. Po prawej i lewej stronie drogi łąki. O skręcie w prawo na prom informuje nas stosowny znak. Do promu już tylko 1,5 km.