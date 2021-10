Ścieżki rowerowe w woj. mazowieckim. Gdzie na weekend 16 - 17 października? Pomysły na jednodniową wyprawę

Z Cieńszy wyjechaliśmy w kierunku Zator i po minięciu miejscowości dojechaliśmy do rozwidlenia dróg łatwo zauważyć po małym stawiku między nimi. Skręcamy na prawo, jadąc z kierunku Zator i dojeżdżamy do wsi Biele, tam za ostatnim zabudowaniem w lewo i znów za ostatnim zabudowaniem po lewej stronie na wzgórzu już widać krzyże. Latem nie będą widoczne przez liście na drzewach.

Klukowo - warto zobaczyć mały kościółek ufundowany przez rodzinę Starzyńskich. Następnie w kierunku Wysokiego Mazowieckiego i Plewek. A później tradycyjnie do Jabłonki Kościelnej :) Nawiguj

Fajna trasa. Pomykamy w kierunku Rosochate Kościelne i dalej do Czyżewa. Następnie przy dworcu kolejowym, który od jakiegoś czasu pełni również rolę Muzeum Ziemi Czyżewskiej, w kierunku Klukowa.

Początek trasy: Józefów

Stopień trudności: 1

Dystans: 47,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 384 m

Suma zjazdów: 374 m

Trasę dla rowerzystów poleca Adr77

Wycieczkę rozpoczynamy na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Wincentego Witosa. Kierujemy się na północny wschód na Most Siekierkowski. Do Czerniakowskiej prowadzi ścieżka rowerowo-piesza, która następnie przechodzi w czysto rowerową. Przejeżdżamy przez most i zjeżdżamy w prawo od razu na Wał Miedzeszyński, po którym prowadzi piękna ścieżka rowerowa.